Conte chiede circa 9 milioni di stipendio | il Napoli prende tempo - nessuna trattativa col Chelsea

(Di lunedì 6 maggio 2024) Antonioè nella lista di alcuni club di Serie A (e non solo) per tornare in panchina la prossima stagione, dopo la sfortunata avventura al Tottenham lo scorso anno. Gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione riportati dal giornalista Daniele Longo.vuole tornare in Italia, maa stagione Su calciomercato.com scrive: Allo stato attuale, nonostante la disponibilità mostrata e la grande spinta dei tifosi, Milan ehanno idee diverse per il futuro allenatore. I contatti informali con il club rossonero si sono fermati quest’inverno, De Laurentiis invecee sonda altre candidature. Mai come in questa fase della sua carriera, perc’è il desiderio di tornare a vincere su una panchina ...

Conte è cambiato , ha detto a un amico : «Voglio emozionarmi». Non chiede più giocatori costosi . Lo scrive Franco Ordine sul Giornale. Lo scrive in relazione al Milan ma quel che scrive può andar bene anche per il Napoli. Franco Ordine scrive che ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi: FT: 'Mosca prepara atti sabotaggio in Europa' LIVE ...

Schlein firma contro il jobs act e scuote il PD - Schlein firma contro il jobs act e scuote il PD - Abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: si chiede di abrogare le norme che pongono ... mentre hanno già firmato i leader 5 Stelle Giuseppe conte e gli ...

Gazzolo (Pd) “Candidata per portare Piacenza in Europa, ho riflettuto sulle dimissioni ma non sono dovute” - Gazzolo (Pd) “Candidata per portare Piacenza in Europa, ho riflettuto sulle dimissioni ma non sono dovute” - "Ho voluto partire da qui, dalla sede del Partito Democratico per raccontare una candidatura che mi emoziona, perché è sempre come se fosse la prima ...