Palermo - strage di operai a Casteldaccia | cinque morti per esalazioni tossiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ennesimasul lavoro in Italia. A, in provincia di, su un gruppo di sette, hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati mentre operavano per la riparazione di una pompa sommersa che si trova nella rete fognaria vicino all'azienda vinicola Corvo. Glisarebbero deceduti a causa dell'intossicazione provocata dalle. Tutto è successo intorno alle ore 14 di oggi: diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute in via Nazionale presso un impianto di sollevamento di acqua reflue della ditta Amato, per il soccorso di alcunidell'Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a, che durante alcuni lavori di manutenzione sono stati ...