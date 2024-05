LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguard - si spacca il gruppo maglia rosa

(Di lunedì 6 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 16.20 Si avvicina ilai 24 battistrada. Ora sono solo quindici i secondi che separano i due plotoni. 16.18 Con molta fatica il troncone attardato sta pian piano tornando sulla coda del. 16.17 50 km alo. 16.16 Trenta secondi il ritardo deldalla testa della corsa. 16.14 Sono rimasti attardati anche Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez e Alexey Lutsenko. 16.11 Sono tre le squadre più attive nel: Bahrian-Victorius, Polti-Kometa e Movistar. Continua a perdere terreno il troncone in cui fa parte Uijtdebroeks. 16.09 Pogacar è nella prima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.54 Sul finale in ogni caso cambierà la situazione e si infiammerà la corsa. 13.51 Da capire se quello odierno è stato un accordo del gruppo , strano che non parta la fuga e che la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.23: Il gruppo torna ora a rilassarsi in vista del finale di tappa , dove sicuramente la tensione e la voglia di essere nelle posizioni davanti si faranno sentire. 15.17: Finalmente ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi: FT: 'Mosca prepara atti sabotaggio in Europa' LIVE ...

Tg1 e Tg2 vanno in onda con servizi e collegamenti in diretta: il sindacato di destra Unirai boicotta lo sciopero dei giornalisti - Tg1 e Tg2 vanno in onda con servizi e collegamenti in diretta: il sindacato di destra Unirai boicotta lo sciopero dei giornalisti - Era il giorno dell’annunciato e atteso sciopero dei giornalisti Rai per protestare contro “il controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, ...

Leasys presenta i dati del primo anno di attività dopo il consolidamento,con risultati solidi per l’anno finanziario 2023 - Leasys presenta i dati del primo anno di attività dopo il consolidamento,con risultati solidi per l’anno finanziario 2023 - Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, presenta i dati del primo anno di attività dopo ...