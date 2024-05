Calcio Prima | Tirrenia - San Fredian - La Cella ai play-out

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pisa 6 maggio 2024 – InCategoria l’ultimo giornata ha schiarito le situazioni di classifica. Il San Giuliano ha espugnato il Comunale ‘Betti’ de Laper 2 – 7. Tripletta di Pesci, doppietta di Di Paola e sigilli di Ghelardoni e Bellucci. San Giuliano già campione e promosso in Promozione da diverse settimane. La, neopromossa, è arrivata terzultima con ventisette punti: sette vittorie, sei pareggi e diciassette sconfitte. La salvezza passa dalla finale-out in trasferta sul campo dei livornesi del Montenero arrivati quartultimi con trentuno punti, quattro in più dei pisani. Sarà dura ma non impossibile trovare la vittoria nei tempi regolamentari o in caso di pareggio negli ulteriori trenta supplementari. In casi di pareggio dopo i centiventi minuti si salverà il Montenero. Il San ...