Gravina non ci sta | Agenzia governativa? Una cosa irriguardosa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gabriele Gabina, presidente della FIGC, presente all'Università di Firenze ha risposto a una domanda legata all'idea di creare un'per controllare le finanze dei club professionistici. Una scelta, questa – al momento – bocciata dalla Lega Serie A da poco riunita. SCELTA– Gabrielecommenta così l'idea di creare un'terza per vigilare sull'economia dei club: «La ritengo unanei confronti dei tre magistrati che fanno parte della COVISOC. Parliamo di professionisti super partes. La COVISOC ha una funzione assegnata per legge ovvero quella di assicurare che una società parte ed arrivi alla fine del campionato»».

