Uno sconosciuto si intrufola a scuola - armadietti forzati e danni Sale la rabbia tra i docenti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Si, usa le toilette, fruga nei sacchetti dei bambini e forza gli. In certi casi, ha pure trascorso la notte in una delle aule in cui di giorno giocano i piccini dell’infanzia. È una vicenda incredibile quella che vede per protagonista laMameli, più volte ‘visitata’ di notte da uno. L’istituto si trova a Novoli, all’interno del villaggio Forlanini, a due passi dal Mugnone. È unamolto grande, che comprende infanzia, primaria, centro cottura e palestra, aperta anche in orario extrascolastico. Ma cosa sta succedendo? “Tutto è iniziato un paio di mesi fa - raccontano deidell’infanzia -. Nel primo periodo, accadeva che il senzatetto entrasse addirittura tutte le sere. Da quando poi è stata sostituita una ...