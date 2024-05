Gerry Scotti | La Rai non mi vuole - ma l’America sì

(Di lunedì 6 maggio 2024) In occasione dei cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno Mediaset ha deciso di celebrarlo proponendo il suo storico quiz, La Ruota Della Fortuna, affidandolo ache da sempre è stato definito dallo stesso Mike il suo erede. Intervistato da TvBlog,ha confessato che in mezzo a tutto questo via vai di conduttori fra Mediaset, Rai, Sky e Nove, lui resta stabile e sereno a Canale 5. “Ti confesso che lusinghe di ricchi premi e cotillons da altre parti non ne ho mai avute, nemmeno dal nuovo polo che sta nascendo. Spesso mi sono domandato da buon italiano e da pagatore del canone Rai ormai da 67 anni, come mai la tv pubblica non abbia mai pensato di farmi condurre qualche programma. Ma è una domanda che è rimasta sospesa nel vuoto e che non ha mai avuto una risposta. Allora forse la risposta me la ...

