Devi prenderlo subito Il messaggio di Clerici alla figlia Maelle

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nella puntata di "È Sempre Mezzogiorno" in onda il 6 maggio la conduttrice Antonellasi è lasciata andare a unprivato rivolto. In quel momento Fulvio Marino 'stirava la pasta', Antonellaha preso la parola e si è direttamente rivolta. “Devo fare una comunicazione di servizio a casamia bambina - ha dettoin diretta tv -, per favore, prendi l'antibiotico che è l'ora. Scusate ma non sono a casa e deve prenderne 4 al giorno, perché dopo si dimentica…”.

