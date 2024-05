(Di lunedì 6 maggio 2024)(Milano), 6 maggio 2024 – E' stato travolto dall'improvviso crollo di unsu cui stava lavorando, durante i lavori di scavo. Lo hanno tirato fuori i colleghi che hanno chiamato i soccorsi. Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio a. E' successo pochi minuti dopo le quindici. Per cause ancora in corso d'accertamento, undi 64 anni, impegnato in undi scavoin via Donizetti 20, è stato parzialmentedai. Immediato l'intervento degli altriche stavano lavorando poco distante, prima lo hanno liberato e poi hanno chiamato la centrale operativa del 118. ...

Lainate, crolla cordolo nel cantiere della rete fognaria: operaio sommerso dai detriti - Lainate, crolla cordolo nel cantiere della rete fognaria: operaio sommerso dai detriti - Milano, l’incidente durante i lavori di scavo. I colleghi lo hanno tirato fuori e hanno tempestivamente chiamato i soccorsi ...

Operaio sommerso dai detriti in uno scavo a Lainate, soccorso un 64enne - Operaio sommerso dai detriti in uno scavo a Lainate, soccorso un 64enne - Durante i lavori di scavo nella rete fognaria, in via Donizetti 20 a Lainate, un operaio è stato parzialmente sommerso dai detriti. Il crollo è stato causato dall’improvviso cedimento del cordolo su c ...

Incidente sul lavoro: operaio sommerso dai detriti - Incidente sul lavoro: operaio sommerso dai detriti - Incidente sul lavoro a Lainate in via Donizetti 20. Durante i lavori di scavo nella rete fognaria, a causa dell'improvviso crollo del cordolo su cui stava lavorando, un operaio è stato parzialmente so ...