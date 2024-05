Cinque operai morti nel palermitano - un altro ferito grave

Ennesima strage sul lavoro in Italia. A Casteldaccia , in provincia di Palermo , cinque operai , su un gruppo di sette, hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati mentre operavano per la riparazione di una pompa sommersa che si trova nella ...

Ancora una strage sul lavoro: cinque operai morti in provincia di Palermo, un sesto è grave - Ancora una strage sul lavoro: cinque operai morti in provincia di Palermo, un sesto è grave - Roma, 6 mag. (askanews) – Tragedia sul lavoro a Casteldaccia, in provincia di Palermo: cinque operai hanno perso la vita ed un altro è stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni, per intossica ...

Casteldaccia, cinque operai morti…" - Casteldaccia, cinque operai morti…" - Gravissimo incidente su lavoro Casteldaccia dove 5 operai sono morti e altri 2 sono rimasti feriti di cui 1 in modo grave. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione della condotta ...

Palermo, strage di operai a Casteldaccia: cinque morti per esalazioni tossiche - Palermo, strage di operai a Casteldaccia: cinque morti per esalazioni tossiche - Ennesima strage sul lavoro in Italia. A Casteldaccia, in provincia di Palermo, cinque operai, su un gruppo di sette, hanno perso la vita dopo essere ...