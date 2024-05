Biathlon - Dorothea Wierer convoca una conferenza stampa | l’annuncio sul suo futuro agonistico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha preso una decisione definitiva a proposito del suo, che verrà comunicata pubblicamente tra due giorni. La fuoriclasse altoatesina classe 1990, nella giornata di mercoledì 8 maggio (a partire dalle ore 15.00), terrà infatti unaonline in cui renderà note le sue intenzioni in vista dei prossimi mesi. Comincia il conto alla rovescia dunque per scoprire se la biatleta italiana più vincente di sempre appenderà sci stretti e carabina al chiodo oppure se andrà avanti almeno per un’altra stagione, con sullo sfondo a quel punto il grande sogno di partecipare (possibilmente da protagonista) ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sulle nevi di casa in quel di Anterselva.è reduce da un inverno con poche ...