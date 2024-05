Ma cos’è questa roba? - ragazza accusa Shein di aver modificato e pubblicato una sua foto senza permesso Il video diventa virale su TikTok

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il rivenditore cinese di fashionè spesso oggetto di articoli di cronaca. Stavolta unasostiene che il colosso dell’abbigliamento si sia appropriato di una sua immagine per scopi di vendita, modificandola pesantemente. Laer Nessa ha lanciato l’controsul suo account: ilha già raggiunto quota 78 mila visualizzazioni. “Ok, devo assolutamente dirvi che ca**o ha fattocon la mia, perché sono molto confusa”, così ha iniziato illa. “Ecco laoriginale”, continua mostrando una sua immagine del 2016. Nessa appare con delle trecce come acconciatura, alcune delle quali sono state messe a chignon e con delle lenti blu sugli occhi. “Ora vi ...

