Toh - la Serie A contro il governo | non vuole farsi controllare i conti

(Di lunedì 6 maggio 2024) La LegaA si è riunita quest’oggi sulla proposta delper un’agenzia per illlo finanziario delle società calcistiche. LaA boccia l’agenzia governativa Nel comunicato si legge: All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società diA, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza deilli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica. Inoltre, tutti i club diA hanno nuovamente ...

