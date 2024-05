Al via discussione sulle missioni internazionali Nella bozza più fondi rispetto al 2023

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - "Nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2024 ammontano a un totale di 361.597.000 euro, in leggero aumentoal fabbisogno del, fissato a 358.668.800 euro". È quanto si leggedi risoluzione di maggioranza per autorizzare le. "Per leoggetto di proroga - si ricorda nel testo della maggioranza - la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 11.166 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.365.148.673,00, di ...

Al via in Aula della Camera l’esame della relazione delle Com Missioni Esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio scorso, sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori Missioni internazionali per l’anno 2024. Al ...

M5s, se la missione in Ucraina cambia il governo ritorni in Aula - M5s, se la missione in Ucraina cambia il governo ritorni in Aula - (ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Di fronte al rischio concreto che le nostre forze armate oggi schierate in funzione di deterrenza, si ritrovino in prima linea in una guerra della Nato contro la Russia" M5s " ...

SpaceX presenta le tute spaziali per l'attività extraveicolare della missione Polaris Dawn - SpaceX presenta le tute spaziali per l'attività extraveicolare della missione Polaris Dawn - Nelle scorse ore SpaceX ha mostrato per la prima volta le nuove tute spaziali per attività extraveicolari (EVA o "passeggiate spaziali") dedicate alla missione Polaris Dawn voluta dal miliardario ...

Giro d’Italia, show Pogacar ad Oropa: le analogie con Pantani. Garzelli: “Il tempo sembra essersi fermato” - Giro d’Italia, show Pogacar ad Oropa: le analogie con Pantani. Garzelli: “Il tempo sembra essersi fermato” - Prima la foratura, poi la volata e l’enorme vantaggio accumulato dal resto del gruppo. Tadej Pogacar ha stravinto la seconda tappa del Giro d’Italia ad Oropa. Un’impresa nel segno di Marco Pantani che ...