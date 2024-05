Madrid - scendono sui binari della metro per fare pipì | il treno travolge un uomo e lo uccide sul colpo

(Di lunedì 6 maggio 2024) i fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, intorno alle 9.20, nei pressistazione Tirso de Molina. La linea 1diè stata poi bloccata in entrambe le direzioni.

Partita di Eurolega interrotta per diversi minuti nell'intervallo fra primo e secondo quarto per un problema al tabellone elettronico. Squadre rimandate in panchina e match fermo per oltre 10 minuti.Continua a leggere

Trasporti, sciopero nazionale: chiuse diverse linee metro a Milano e Roma - Trasporti, sciopero nazionale: chiuse diverse linee metro a Milano e Roma - In occasione dello sciopero nazionale, l'Atm (azienda di trasporto pubblico di Milano) comunica che resteranno aperte le linee M1, M3 e M5. Chiudono la M4 e ...

Concerto 1 maggio a Roma, come arrivare al Circo Massimo con metro e bus - Concerto 1 maggio a Roma, come arrivare al Circo Massimo con metro e bus - Orario festivo potenziato per permettere agli spettatori del concertone di recarsi all'evento con la rete di trasporto pubblico ...

Spagna: Comunidad de Madrid approva investimento di 450 mln per 40 nuovi treni della metro - Spagna: Comunidad de madrid approva investimento di 450 mln per 40 nuovi treni della metro - (FERPRESS) – Roma, 30 APR – Il Consiglio Direttivo della Comunità di madrid ha appreso il rapporto dell’aggiudicazione di metro de madrid per l’acquisto da parte della società CAF di 40 nuovi treni ...