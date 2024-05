Putin mette paura - i grandi d’Europa mettono in guardia il mondo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Da Macron a Lammy, fino a Kubilius e anche Crosetto: “Non possiamo perre che i russi arrivino a Kiev, non si fermeranno più…” Una guerra che non finisce mai e che stando davvero. Più che mai e soprattutto adesso. Tutti i grande leader sono preoccupati dai due conflitti che ci sono, quelli in Medio Oriente e quello che da due anni sta tenendo quasi sotto scacco l’Europa, soprattutto dal punto di vista decisionale e strategico. Un conflitto che stando a dura prova la resistenza ucraina e che sembra non danneggi mai la Russia, con tutte le sanzioni che ha avuto, riesce ad andare avanti e non solo, sta avanzando nella guerra e sul territorio, tanto che sono settimane che l’Ucraina chiede aiuto e lancia allarmi su allarmi. Forse anche per questo Emmanuel Macron ha usato quella forzatura dicendo che ...

Una Giorgia Meloni a tutto campo, quella che risponde ai giornalisti a margine della cerimonia per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Molise, cerimonia che si è tenuta al teatro Savoia a Campobasso. Si ...

Questo è un estratto di Europa ore 7, la newsletter settimanale di David Carretta. Per riceverla gratis ogni lunedì ci si iscrive qui.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Putin ordina esercitazioni con armi nucleari non strategiche: dobbiamo preoccuparci - putin ordina esercitazioni con armi nucleari non strategiche: dobbiamo preoccuparci - Il Cremlino torna ad agitare la minaccia dell’escalation nucleare, ma si tratta di propaganda. Intanto però putin tenta di dividere il fronte degli Stati Ue e indebolire il sostegno ...

Guerra in Ucraina, come sarà la prossima fase L'offensiva estiva di Putin, i nuovi obiettivi (e come potrà difendersi Kiev ) - Guerra in Ucraina, come sarà la prossima fase L'offensiva estiva di putin, i nuovi obiettivi (e come potrà difendersi Kiev ) - Poco dopo lo scoccare del secondo anno di guerra, nel febbraio scorso, l’Ucraina ha iniziato a vivere forse la fase più complicata del conflitto contro la Russia. La ...

Putin ordina lo spostamento di armi nucleari alle truppe posizionate vicino all'Ucraina: «Esercitazioni per essere sempre pronti» - putin ordina lo spostamento di armi nucleari alle truppe posizionate vicino all'Ucraina: «Esercitazioni per essere sempre pronti» - Armi nucleari spostate vicino al confine con l'Ucraina, putin dice che è per essere sempre pronti e che rappresenta una risposta alle «dichiarazioni provocatorie e ...