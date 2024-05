Cinque operai morti - vittime di esalazioni di idrogeno solforato nella rete fognaria | un altro è gravissimo L' allarme lanciato da un collega che si è salvato

Ennesima strage sul lavoro in Italia. A Casteldaccia , in provincia di Palermo , cinque operai , su un gruppo di sette, hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati mentre operavano per la riparazione di una pompa sommersa che si trova nella ...

