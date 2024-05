Villa Canestrari | storia - visita al museo e degustazione in cantina

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 6 maggio 2024): Un Viaggio Emozionante trae Passione per il Vino Immersa nella splendida cornice della Val d’Illasi,è più che una semplicevinicola, è un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione nellae nella passione per il vino che dura da ben 150 anni. Nata dall’unione delle famiglie Franchi e Bonuzzi, custodi di segreti vitivinicoli tramandati di generazione in generazione, l’azienda sorge in un territorio vocato, dove il terreno calcareo della Valpolicella incontra il suolo vulcanico del Soave, creando un connubio unico che si esprime in vini di eccellenza.: Unricco di tesori ...