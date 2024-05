Addio al grande divulgatore francese Bernard Pivot

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presentatore e scrittore, tra i volti storici della tv d'Oltralpe, che attraverso le sue trasmissioni Apostrophes e Bouillon de Culture ha spinto alla lettura milioni di persone in Francia e non solo, è morto oggi all'età di 89 anni a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi: lo ha annunciato dalla figlia Cécile, citata dall'agenzia France Presse.letterario,era noto anche in Italia, in particolare, grazie alle sue straordinarie interviste a scrittori ed intellettuali francesi e del mondo intero. Tra gli italiani più celebri, restano nella memoria le sue interviste a Umberto Eco. Le trasmissioni divenivano seguite anche in Italia grazie ai ripetitori che all'epoca trasmettevano il segnale di Antenne 2, la rete ...