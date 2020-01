Un fondo saudita per il Newcastle: affare da 340 milioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Newcastle United potrebbe essere presto rilevato dal fondo sovrano dell’Arabia saudita Public Investment Fund (PIF). Lo scrive il “Wall Street Journal”, spiegando che il fondo è il partner principale in relazione all’ultima offerta di acquisto ricevuta dal club inglese. Il “Guardian” ha spiegato che l’accordo – che valuta il club inglese 340 milioni di … L'articolo Un fondo saudita per il Newcastle: affare da 340 milioni calcioefinanza

