"Sono una mamma felice e single". La nuova vita di Irina Shayk dopo la rottura da Bradley Cooper - (Di martedì 28 gennaio 2020) Carlo Lanna dopo un periodo di silenzio Irina Shayk torna a parlare della sua storia con Bradley Cooper e afferma che oggi è una mamma felice e single Chiudere una storia d’amore non è facile. Mai. E lo sa bene Irina Shayk, la modella russa 34enne dai profondi occhi azzurri, che dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente all’attore Bradley Cooper. I due hanno messo al mondo anche una splendida bambina ma tra di loro qualcosa non ha funzionato, l’ingranaggio si è spezzato e Sono stati costretti a mettere fine alla loro relazione. Pare che sia stata colpa di Lady Gaga e del film "A Star is Born", ma i gossip su un possibile tradimento da parte di Bradley Cooper non Sono mai stati confermati. Irina però ha tutte le intenzioni di voltare pagina. Lo testimonia la copertina di Vogue Uk in cui la modella appare in tutta la sua fulminate bellezza, fasciata in un abito rosa ... ilgiornale

