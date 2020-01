Salvo Veneziano: “Patrick, Pasquale e Sergio non amici. Cos’hanno fatto” (Di martedì 28 gennaio 2020) Salvo Veneziano sostiene che Patrick, Pasquale e Sergio non siano suoi amici. Un retroscena lo conferma La furia di Salvo Veneziano travolge stavolta Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. In questi giorni l’ex concorrente del GF 1, squalificato per frasi incresciose su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, ha preso di mira Alfonso Signorini, imputandogli di usare due pesi e due misure con lui e gli altri partecipanti del reality show. Ha provato soprattutto fastidio nel vedere il direttore di Chi riderci sopra dopo i commenti di Antonio Zequila su Valeria Marini, la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, già sufficientemente colmo. Sentitosi trattato da capro espiatorio intende far rivalutare la propria immagine, pesantemente minata così come quella della sua famiglia. Ignorato dagli ex coinquilini In un’intervista rilasciata a Libero, Salvo Veneziano ... kontrokultura

