Perché Francesco Panella è il nuovo Alessandro Borghese (Di lunedì 27 gennaio 2020) Francesco Panella, dall'Antica Pesa a «Little big Italy»Francesco Panella, dall'Antica Pesa a «Little big Italy»Little Big Italy non è Quattro Ristoranti, e nemmeno ambisce ad esserlo. Ma Francesco Panella è il nuovo Alessandro Borghese, e che se la sia cercata o meno, questa stessa fama, poco importa. Perché lo chef, nato tra le mura romane dell’Antica Pesa ed espatriato in America, così che New York potesse conoscere gioie e delizie della cucina italiana, ha creato il fenomeno. Le «locasciòn» le ha lasciate a Borghese. E a Borghese ha lasciato i taccuini e i tecnicismi. Quel che s’è preso è la capacità di raccogliere attorno a un tavolo persone certe di avere sotto al naso lo specchio della propria competenza, e il privilegio di ignorarla. Il voto di Francesco Panella, nella competizione di Little Big Italy, può cambiare tutto. «Ribaltare la situazione», direbbe Borghese ... vanityfair

vaticannews_it : #24gennaio Leggi qui il testo integrale del #Messaggio di #PapaFrancesco per le Comunicazioni Sociali sul tema “Per… - seaofire : RT @lazarismo: Per Ranocchia che ha sputato acqua a terra (perché una scatarrata così non la vedi neanche nei peggiori tornei di briscola d… - Zelgadis265 : RT @lazarismo: Per Ranocchia che ha sputato acqua a terra (perché una scatarrata così non la vedi neanche nei peggiori tornei di briscola d… -