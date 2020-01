LIVE Sport, DIRETTA 27 gennaio: Kyrgios rende omaggio a Bryant, Leclerc: “Punto al Mondiale di F1 2020” (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 27 gennaio: orari e programma 10.40 TENNIS – Nick Kyrgios si presenta in campo, prima di affrontare lo spagnolo Rafael Nadal negli ottavi di finale degli Australian Open, con la canotta n.8 di Kobe Bryant. Un attestato di stima e di rispetto dell’australiano, dopo la notizia della tragica scomparsa dell’ex giocatore di basket dei Lakers. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.30 F1 – Charles Leclerc punta al titolo mondiale. Il pilota della Ferrari, in un’intervista riportata da crash.net, è sicuro del fatto suo e vuol riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante. 09.40 CALCIO – Sinisa Mihajlovic torna in ospedale, sarà sottoposto a una terapia antivirale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.15 TENNIS – Nick Kyrgios è entrato in campo con la ... oasport

