Il cane col biglietto che sale sull’autobus da solo e va a giocare al parco (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Ogni giorno esce di casa e sale su un autobus verso il centro, scendendo alla fermata dove si trova un’area cani nella quale trascorre un paio di ore. Gioca nel parco con i suoi amici a quattro zampe e poi riprende il bus per rientrare a casa”. Il racconto arriva da Facebook e a riportarlo è La Stampa. Protagonista della storia, una cagnolina di nome Eclipse. Siamo a Seattle e il padrone, Jeff Young, ha notato che Eclipse era capacissima di salire sull’autobus da sola: così è cominciato tutto. La polizia ha approvato il percorso in solitaria della cagnolina e l’autista ormai la conosce bene, così come gli altri passeggeri. “Le sue attività preferite sono stare all’aria aperta e rotolare nell’erba”, si legge nella pagina Facebook a lei dedicata. L'articolo Il cane col biglietto che sale sull’autobus da solo e va a giocare al ... ilfattoquotidiano

