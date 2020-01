Belen e Stefano De Martino, colpo di scena in tribunale, il pm: «Paparazzi rapinati», processo da rifare (Di lunedì 27 gennaio 2020) colpo di scena nel processo a carico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per l’aggressione ai Paparazzi avvenuta nel 2012 a Palmarola. Il pubblico ministero ha riformulato il capo di imputazione contestando alla coppia il reato di rapina aggravata. Nel corso delle precedenti udienze sono emersi dei dettagli che hanno spinto la Procura di Latina a rivedere l’ipotesi di reato precedentemente contestata, ovvero l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La dinamica dei fatti, secondo l’accusa, configura il ben più grave reato di rapina. La novità è arrivata proprio nel giorno in cui gli avvocati di Mattia Brandi e Stefano Meloni, i due fotografi aggrediti, avevano intenzione di ritirare la querela, in accordo con i legali di Belen e De Martino che, a loro volta, volevano revocare la costituzione di parte civile. L’accordo tra le parti però non è andato ... newscronaca.myblog

