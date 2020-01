Serie A, Torino-Atalanta 0-1 (LIVE). Fiorentina-Genoa 0-0, al Bologna il derby con la SPAL (Di sabato 25 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 25 gennaio. In campo per i consueti tre anticipi SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Campionato di Serie Ai risultati del 25 gennaio – Scendono in campo la SPAL, che affronta il Bologna in casa, la Fiorentina, che affronta il Genoa, e il Torino, che ospita un’Atalanta alle prese con il primo momento di difficoltà della stagione. Fonte foto: https://www.facebook.com/SerieA Serie A, i risultati di oggi 25 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 25 gennaio SPAL-Bologna 1-3Fiorentina-Genoa 0-0Torino-Atalanta 0-1 Torino-Atalanta, risultato e marcatori Torino-Atalanta 0-1 Marcatori: 17′ Ilicic (A) Avvio di gara a ritmi tendenzialmente bassi con l’Atalanta che prova a portarsi in avanti ma vive soprattutto di fiammate contro un Torino ben organizzato in fase difensiva. Al 17′ ... newsmondo

