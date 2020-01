Il Coronavirus si può trasmettere anche da persone senza sintomi (Di sabato 25 gennaio 2020) “Una brutta notizia” giunge da un articolo pubblicato su ‘The Lancet’. Lo spiega il virologo Roberto Burioni su ‘MedicalFacts’: “sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il Coronavirus. Il che significa che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto”, evidenzia l’esperto. Il Coronavirus si può trasmettere anche da persone senza sintomi Pare dunque che l’infezione da Coronavirus possa essere diffusa da persone senza alcun sintomo e senza febbre. Una “pessima notizia”, ribadisce Burioni, evidenziata su Lancet in uno studio preliminare che ha preso in studiato una famiglia di sei persone cinesi ... nextquotidiano

