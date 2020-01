Coronavirus, Wuhan sospende la circolazione delle auto. Pechino vieta i viaggi organizzati all’estero (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo l’ammissione di Xi Jinping sul Coronavirus, le autorità cinesi hanno deciso di vietare i viaggi organizzati all’estero. A partire da lunedì, 27 gennaio tutti i servizi per i tour di gruppo all’estero forniti dalle agenzie di viaggio cinesi saranno sospesi. Lo riferisce la tv di Stato. Hong Kong chiude le scuole Intanto il governo di Hong Kong ha dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia del Coronavirus. La governatrice Carrie Lam ha deciso di tenere le scuole chiuse fino al 17 febbraio. Cinque le persone infette finora ad Hong Kong: provenivano tutti dalla Cina. «Dichiaro lo stato di emergenza. Non abbiamo avuto segnalazioni di infezioni gravi e diffuse, ma stiamo prendendo ogni precauzione e speriamo di essere in anticipo sull’epidemia», ha detto Carrie Lam. E ha aggiunto che presiederà personalmente un comitato interdipartimentale ... open.online

