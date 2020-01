Brexit e DL Sicurezza mix esplosivo. L'odissea delle famiglie anglo-italiane in Uk (Di sabato 25 gennaio 2020) La Brexit rischia di scavare un solco nelle famiglie anglo-italiane che vivono in Gran Bretagna. Molti inglesi con un coniuge italiano hanno visto respinta la richiesta di cittadinanza italiana per motivi tecnici o per mancanza di documenti. In alcuni casi hanno dovuto affrontare un lungo iter burocratico e aspettare anni prima di ottenere il passaporto del nostro paese. Molti britannici con un discendente o un coniuge europeo tentano di ottenere la doppia cittadinanza per continuare a godere degli stessi diritti anche dopo l’uscita dall’Ue. Chiunque ha un antenato italiano morto prima del 1861 ha diritto alla cittadinanza, e questo è considerato il percorso più agevole per ottenere il doppio passaporto.La pratica è più complessa per le coppie anglo-italiane costrette ad affrontare delle lungaggini burocratiche e procedurali prima che gli venga ... huffingtonpost

