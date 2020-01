LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, Della Monica-Guarise a caccia del podio. Alessia Tornaghi settima nel programma corto (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL CORTO FEMMINILE VIDEO: IL CORTO DI ALENA KOSTORNAIA 19.15: Arriva il primo punteggio di serata: per gli olandesi Danilova/Tsiba ci sono 70.20 nel lungo (30.44+39.76) per un totale di 116.30 19.05: Alla conclusione del warm up inizia la gara con la prima coppia sul ghiaccio: sono gli olandesi Daria Danilova, 17 anni di Mosca, Michel Tsiba 22 anni di Groningen, allenati da Pavel Kitashev, 16mi dopo il programma corto, al debutto assoluto a LIVEllo internazionale. Si esibiscono su un medley tratto dal film Grease: Grease Lightnin’ interpretato da John Travolta, Hopelessly Devoted to You interpretato da Julianne Hough e You’re the One That I Want 19.03: Sono sedici le coppie in gara nel programma libero, è in corso il warm up del primo gruppo 19.00: C’è un’altra coppia italiana in gara che cerca il miglior ... oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Si assegnano le medaglie delle coppie di artistico: tripletta russa in... - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio Alessia Tornaghi che debutto: è settima! Russe di un… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Programma corto femminile e programma libero delle coppie di artistico nella terza giornata... -