L' amica geniale | tutto sulla serie Storia del nuovo cognome

Ascolti TV | Mercoledì 22 gennaio 2020. Juve-Roma 24.9% - Chi vuol esser Milionario? riparte dal 14.6%. Chi l’ha Visto? 9% - L’amica geniale 6.9% - Italia’s Got Talent 5.9% : Gianluigi Buffon (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Roma ha conquistato 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser Milionario? ha raccolto davanti al video 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha catturato l’attenzione di 1.309.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Chi ...

L'amica geniale : trama della quinta e sesta puntata - stasera su Rai2 in replica : L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con le repliche della prima stagione in attesa della seconda, in arrivo a febbraio su Rai1: la trama della quinta e sesta puntata. L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la quinta e sesta puntata della passata stagione, che la RAI sta trasmettendo in replica, nell'attesa che i nuovi episodi debuttino sul primo canale, a febbraio 2020, in anteprima mondiale. La trama della quinta ...

Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2020 - programmi e film : Chi vuole essere milionario - L’amica geniale - Coppa Italia : Stasera in tv 22 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 22 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la ...

L’amica geniale su Rai2 con gli episodi della violenza a Lenù : censura confermata? : Il finale della prima stagione de L'Amica Geniale si avvicina mettendo fine a questo ciclo di repliche in attesa della seconda in onda su Rai1 dal 10 febbraio. I nuovi episodi saranno otto proprio come per la prima stagione ma tutto sarà diverso per Lila e Lenù divise tra vita matrimoniale, maternità e studi. I loro percorsi prenderanno presto strade diverse ma senza mai dividersi del tutto e anche questa sera, nella replica di Rai2, le ...

L’amica geniale - terza puntata della prima stagione in replica : anticipazioni : Manca sempre meno all’inizio della seconda stagione in arrivo il 10 febbraio su Rai 1 (QUI tutto quello che c’è da sapere), e nel frattempo Rai 2 prosegue con la riproposizione della prima stagione de L’amica geniale tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O. La terza puntata con Gaia Girace e Margherita Mazzucco va in onda mercoledì 22 gennaio alle 21.20. L’amica geniale, trama quinto episodio Le ...

L’amica geniale 2 - Gaia Girace e Margherita Mazzucco “Geniale è chi ha coraggio di sognare” | Video : L’Amica Geniale, la serie rivelazione della scorsa stagione televisiva, torna in prima serata su Rai 1 e si preannuncia ricca di sorprese. Le protagoniste sono cresciute arrivando ad un punto di rottura importante e dopo un viaggio ad Ischia torneranno indietro trovando tutto molto diverso da come lo ricordavano. Lila e Lenù, interpretate nuovamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, sono due giovani donne adesso con i loro amori ele ...

L’amica geniale : trama e anticipazioni stasera 22 gennaio su Rai 2 : L’amica geniale: trama e anticipazioni stasera 22 gennaio su Rai 2 Oggi 22 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda L’amica geniale. La fortunata serie televisiva italo-statunitense, diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi della misteriosa Elena Ferrante, approda alla sua terza puntata con due emozionanti episodi. In attesa quindi della seconda stagione della fiction, tornano quindi anche questo mercoledì Elena Greco ...

“L’amica geniale” torna in tv. Lila ed Elena sono cresciute : ecco come le ritroviamo : Il 10 febbraio tornano in televisione le avventure di Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco). In onda su Rai1, arriva la seconda stagione de L’amica geniale, proiettata in anteprima mondiale nella sede Rai di viale Mazzini, tratta dal secondo libro dalla quadrilogia bestseller di Elena Ferrante. Gli eventi riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Le due protagoniste hanno sedici anni e si sentono in ...

Stasera in tv – L’amica geniale – Le scarpe : trama - cast e trailer della serie : Stasera in televisione la serie tv evento dell’anno L’Amica Geniale sarà in onda, oggi 22 gennaio, con due puntate: trama degli episodi L’Amica Geniale in tv porta la storia di due donne e della loro amicizia, indissolubilmente legata al Rione, nella Napoli degli anni ’60. Quando ricomincia L’Amica Geniale? Oggi, 22 gennaio, la replica delle puntate 5° […] L'articolo Stasera in tv – L’Amica Geniale – Le scarpe: ...

L’amica geniale 2 - cronaca di un’amicizia femminile nell’Italia del boom economico : https://www.youtube.com/watch?v=oj7jaWVaWWQ Inizia abrupto la prima puntata della seconda stagione di L’amica geniale, come se non fosse passato un anno ma solo uno stacco pubblicitario e ci ricorda subito che, per fortuna, in questa serie nulla è davvero normale. Nonostante l’apparenza chiara e solare tipica delle fiction Rai, nonostante il racconto di un’Italia d’epoca tipica della Rai, nonostante la forte valenza pedagogica, l’esaltazione ...

L’amica geniale dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : L’AMICA Geniale dove vedere. Da mercoledì 8 gennaio 2020 torna su Rai 2 in replica la prima stagione della serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION L’Amica Geniale dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di L’Amica Geniale vanno in onda il mercoledì sera per un totale di quattro puntate in ...

Torna l'"amica geniale" con un nuovo cognome. Ed è diventata grande - : Paolo Scotti La seconda parte della tetralogia della Ferrante è in arrivo su Raiuno dal 10 febbraio da Roma Elena e Lila, la storia continua. E come l'amicizia fra le due inseparabili si articola e si complica, così si sviluppa la serie che fu uno degli eventi della scorsa stagione, dal 10 febbraio per altre quattro serate su Raiuno, on line anche su Raiplay, e nelle sale cinematografiche dal 27 al 29 gennaio. Con i suoi sette ...

Torna “L’amica geniale” - Lila e Lenù tra passioni e scoperte : Torna dal 10 febbraio su Rai1 la serie-evento "L'amica geniale" con otto nuovi episodi tratti dal libro di Elena Ferrante "Storia del nuovo cognome". In questo secondo capitolo Lila (interpretata da Gaia Girace) si ritrova chiusa in un ruolo di moglie che non le appartiene, vittima anche della violenza del marito, mentre Elena (Margherita Mazzucco) attraversa una impasse nella sua carriera di studentessa modello. L'incontro, durante una vacanza ...