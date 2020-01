“Sky Sport”| Scambio Bernardeschi-Rakitic, c’è il nuovo colpo di scena e il messaggio di Sarri! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Scambio Bernardeschi Rakitic- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sky Sport”, il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a a Bernardeschi. Secca risposta di Paratici: “No, grazie”. La sensazione è chiara: per convincere la Juventus servirà una contropartita economica pari o superiore ai 25 milioni di euro. La trattativa resta in stand-by, ma non è escluso che possa entrare nel vivo già nelle prossime ore. Scambio Bernardeschi Rakitic: fuori anche in Coppa Italia A rafforzare l’idea del possibile Scambio Bernardeschi Rakitic, ci ha pensato anche Sarri, escludendo il giocatore anche dal match di Coppa Italia contro la Roma. Solo panchina per l’ex Fiorentina, bocciato anche al momento delle sostituzioni. Leggi anche: Pagelle Juventus Roma: Bentancur fenomenale, CR7 cecchino Non è ... juvedipendenza

