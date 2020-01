Mr. Papeete vuole far fuori Fitto in Puglia. In base agli accordi il candidato spetta a FdI. Che per ora glissa. La Meloni rimanda la resa dei conti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fra una citofonata di Matteo Salvini a un presunto spacciatore tunisino a Bologna che ha scatenato un incidente diplomatico, un digiuno per il caso Gregoretti, un endorsement dell’allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajlovic, qualche sporadica capatina in Calabria, continua la campagna elettorale per spettacolarizzata del segretario della Lega. Ma si sa, Matteo è instancabile e soprattutto guarda sempre avanti. Se con il corpo è fisicamente presente ogni giorno a suon di dieci -dodici comizi, aperitivi, cene, appuntamenti e show vari soprattutto in Emilia Romagna dove la sua candidata Lucia Borgonzoni ha bisogno come l’aria del suo supporto, con la mente già sta pianifacando le prossime strategie. E i prossimi obiettivi da conquistare: nel mirino c’è la Capitale, dove oggi governa la pentastellata Virginia Raggi – non è un segreto che Salvini voglia un leghista al Campidoglio e dopo ... lanotiziagiornale

