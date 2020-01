Marche, gestione di Aerdorica: 78 indagati per concorso in peculato. Ci sono anche il presidente Luca Ceriscioli e due ex governatori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Riguarda le ultime quattro giunte regionali delle Marche l’inchiesta della Procura di Ancona ha avviato per peculato in concorso emersa dopo la richiesta del pm Paolo Gubinelli di una proroga di indagine al giudice per le indagini preliminari. sono 78 indagati, tra cui gli ultimi presidenti della Regione Marche Vito D’Ambrosio, Gian Mario Spacca e l’attuale Luca Ceriscioli, con la giunta al completo, ex assessori, manager e membri del consiglio di amministrazione di Aerdorica, gestore dell’aeroporto di Falconara, ammessa al concordato, e funzionari regionali. Al vaglio vi sarebbe l’utilizzo dei fondi regionali stanziati e l’eventuale mancato controllo pubblico. Tra gli indagati, secondo quanto riportano i media locali, anche gli assessori regionali Angelo Sciapichetti, Manuela Bora, Anna Casini, Moreno Pieroni, Loretta Bravi, Fabrizio Cesetti. Nel registro degli indagati, ... ilfattoquotidiano

