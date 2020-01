Il caso Ilva si trascina metà in tribunale e metà al tavolo di governo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Taranto. Forse i commissari di governo di Ilva in Amministrazione straordinaria (As) non si rendono conto della portata delle parole, e della strategia difensiva, che utilizzano nelle memorie presentate presso il tribunale di Milano per il procedimento d’urgenza in cui hanno condotto la contraente A ilfoglio

Agenzia_Dire : Mentre #Salvini accusa le femministe sul caso di #JuniorCally, su #ArcelorMittal arrivano dure parole dai commissar… - MariaLu91149151 : RT @paoloigna1: @TognazziR @myrtamerlino Hai ragione, Ricky, in questo caso la Merlino si riferiva a conclamati episodi come quello del vig… - paoloigna1 : @TognazziR @myrtamerlino Hai ragione, Ricky, in questo caso la Merlino si riferiva a conclamati episodi come quello… -