Marchetti pensa alla sfida col Benevento: “Il Cittadella vuole fare bella figura” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella (Pd) – La prima giornata del girone di ritorno non ha portato i tre punti al Cittadella. A La Spezia, la formazione di Venturato non è andata oltre l’uno a uno, rispondendo con un rigore di Iori all’iniziale vantaggio firmato da Gyasi. Un punto che permesso ai veneti di muovere la classifica, dove il Cittadella occupa attualmente la quarta posizione a pari merito con la Virtus Entella. Sono 30 i punti conquistati dai granata, diciassette in meno rispetto alla capolista Benevento, attesa sabato prossimo al “Tombolato“. Una sfida per nulla banale, se si considera che lo scorso anno fu proprio il Cittadella a tarpare le ali ai giallorossi di Cristian Bucchi. A presentare il confronto di ritorno, dopo il 4-1 in favore della Strega dell’andata, ci pensa il direttore sportivo Stefano Marchetti attraverso le colonne de ... anteprima24

VitoM__ : @Banfi7Banfi @EnzoArlotta29 @LucaMarchetti Pensa prendere seriamente Marchetti nel 2020,non ne becca mezza -