Libano, nuovo governo filo-Hezbollah: fuori i partiti vicini a Usa, Francia e Arabia Saudita. “Lavoreremo per soddisfare chi protesta” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo settimane di proteste, il Libano ha un nuovo governo: è guidato da Hassan Diab, vicino agli Hezbollah filo-iraniani e incaricato di traghettare il Paese attraverso la più grave crisi economica e politica vissuta dopo la fine della guerra civile trent’anni fa. L’esecutivo è nato oggi dopo poco più di un mese di intense consultazioni e dopo giorni di violenti scontri a Beirut tra manifestanti anti-governativi e forze di sicurezza. “Il nuovo esecutivo lavorerà per soddisfare le richieste dei dimostranti“, ha assicurato il premier subito dopo l’annuncio, ma la piazza sembra già pronta a riesplodere contro un governo ritenuto ancora troppo legato al sistema. Il 60enne premier, che insiste nel presentarsi come uno “specialista” e che aveva promesso di formare il governo entro gennaio, era stato incaricato lo scorso 19 dicembre. Un mese e mezzo prima si ... ilfattoquotidiano

