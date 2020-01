Trasferta napoletana per Mastella: il sindaco ‘incassa’ l’ok ai lavori per il San Nicola e il restyling della stazione Appia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDoppio colpo in Trasferta per Clemente Mastella. Il sindaco aveva in programma oggi a Napoli una serie di incontri particolarmente significativi. Il primo negli uffici della Regione Campania, con i tecnici della struttura dirigenziale che fa diretto riferimento al presidente Vincenzo De Luca. Sul tavolo la scottante vicenda del ponte San Nicola, il “Morandi” di Benevento. Come si ricorderà, a inizio gennaio, a seguito delle interlocuzioni avute dall’inquilino di palazzo Mosti con il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli, il capo di gabinetto del Dicastero, Alberto Stancanelli, inviava una nota alla presidenza della Giunta campana per invitare la Regione a valutare la possibilità di una rimodulazione delle risorse finanziarie contenute all’interno del Patto Territoriale FSC 2014/2020 (delibera CIPE n. 26/2016) al fine di destinare la somma di 2,5 ... anteprima24

