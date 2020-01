Pensioni, Landini: uscita da 62 anni

Pensioni, perché...la legge Fornero ha aumentato le diseguaglianze e non ha risolto i problemi".Così il segretario Cgil, Landini a La Stampa,ricorda come la piattaforma Cgil,Cisl e Uil"rivendica un'uscita flessibile a partire da 62 anni". A breve la trattativa:"ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro",dice.Occorrono separazione di "spesa previdenziale e assistenziale"; garanzie per i precari;riconoscimento del "lavoro di cura delle donne"; rivalutazione "e legge sulla non autosufficienza".(Di lunedì 20 gennaio 2020) Serve "una vera riforma delle, perché...la legge Fornero ha aumentato le diseguaglianze e non ha risolto i problemi".Così il segretario Cgil,a La Stampa,ricorda come la piattaforma Cgil,Cisl e Uil"rivendica un'flessibile a partire da 62". A breve la trattativa:"ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro",dice.Occorrono separazione di "spesa previdenziale e assistenziale"; garanzie per i precari;riconoscimento del "lavoro di cura delle donne"; rivalutazione "e legge sulla non autosufficienza".(Di lunedì 20 gennaio 2020)

