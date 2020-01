Cina, ecco da dove arriva il misterioso virus polmonare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lavinia Greci Secondo le autorità cinesi e gli esperti, il coronavirus potrebbe aver avuto origine da un mercato ittico, ora chiuso, nella città di Wuhan. Il contagio, però, nelle ultime ore ha oltrepassato i confini nazionali Lo hanno definito molto simile alla Sars, l'epidemia di polmonite virale che, in Cina, tra il 2002 e il 2003, provocò la morte di centinaia di persone. Ma la diffusione del misterioso virus che in queste ore ha messo in allarme l'Asia (e non solo) potrebbe essere più importante di quanto non si pensasse all'inizio. Nelle ultime ore, infatti, in Cina si sarebbero registrati circa 200 casi, un terzo decesso e il passaggio della malattia anche in Giappone, in Thailandia (dove a essere colpito è stato il primo cittadino occidentale, un 32enne britannico) e in Corea del Sud. L'origine del virus In base a quanto ricostruito dalle autorità cinesi negli ultimi ... ilgiornale

