Allerta Meteo Sardegna, forte maltempo oggi e domani: picchi di oltre 100mm di pioggia [MAPPE] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Allerta Meteo Sardegna – Si sta tanto parlando, in queste ore, del ciclone Mediterraneo formatosi sui settori Ovest del bacino. Si tratta di una struttura non particolarmente profonda in termini barici, ma molto possente poiché agente in un campo circostante tutto anticiclonico, quindi struttura depressionaria statica che genera in continuazione nuclei perturbati, la gran parte dei quali si riversa sui settori centro-orientali della Penisola iberica, ma fronti sostanziosi in risalita dal Nord Africa in direzione anche della Sardegna. Dalla scorsa notte, intensi nuclei perturbati stanno tartassando gran parte della nostra isola più occidentale, in queste ore soprattutto le aree orientali e centro-settentrionali in genere, ma nubi e piogge sono diffuse un po’ ovunque. Dicevamo di un sistema depressionario poco mobile per cui il maltempo, che insisterà su tutti i ... meteoweb.eu

