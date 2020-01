UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) anticipazioni puntata 913 di Una VITA di domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020: Celia si accorge che Lucia è insolitamente molto emozionata e inizia a sospettare che nella VITA della cugina sia entrato un altro uomo… Padre Telmo fa vedere a Lucia un catalogo. Questo costituisce l’occasione per un’intima chiacchierata tra i due giovani, un dialogo destinato a lasciare perplessa Ursula. Samuel decide di indagare su Don Telmo… Samuel e Jimeno di Una VITA / Foto di BOOMERANG TV Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… - welikeduel : 'Non mi candido, ma continuo a far politica più forte di prima. Solo l'uguaglianza potrà farci vivere una vita degn… - matteosalvinimi : #Salvini: Quello del 26 gennaio non è semplicemente un voto, è una scelta di vita. ?? ??#Maranello #26gennaiovotoLega -