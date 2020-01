Meteo NEVE: ecco dove è ATTESA. Aria FREDDA verso ITALIA (Di sabato 18 gennaio 2020) La stagione invernale sta cercando di rimettersi sulla giusta carreggiata dopo un lungo dominio dove il Meteo ha subito gli effetti dell'alta pressione. In queste ultime settimane infatti, l'atmosfera sul nostro Paese ha vissuto una prevalenza di stabilità minata solo da piccoli disturbi che non hanno comunque prodotto effetti degni di un vero inverno. Ora le cose sembrano dunque cambiare e proprio nel corso di questo weekend l'inverno farà un po' la voce grossa. In generale, la giornata più consona alla FREDDA stagione sarà proprio quella di oggi. Nelle prossime ore le piogge e le nevicate sui rilievi sopraggiunte sul Nord-Ovest dalla serata di ieri si stanno spostando rapidamente verso levante. Occhi puntati dunque sul Nord-Est e su alcuni tratti della Lombardia. Su queste zone continuerà a piovere e a cadere un po' di NEVE sulle rispettive zone alpine sopra i 500-600 ... Leggi la notizia su meteogiornale

3BMeteo : 35 anni fa la nevicata del Secolo... Foto e video: - MianiAttilio : Omicidio Polizzi,Bonafede attiva ispettori Affittopoli militare, Procura Roma indaga contro ignoti Sanremo, i 24 b… - infoitinterno : METEO : PRIMA NEVE dell'anno in arrivo fino a QUOTE BASSE nel weekend. Vi diciamo dove -