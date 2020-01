Papa Francesco e Ratzinger | siamo allo sbando Il vero rischio è che Benedetto

Palermo : M5S a ministro Sud - 'a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco' : Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Il M5S ha depositato oggi in parlamento un’interpellanza al ministro per il Sud per chiedere di finanziare la realizzazione della nuova piazza intitolata al Beato Pino Puglisi e a Papa Francesco che dovrebbe sorgere nel quartiere Brancaccio di Palermo. La richiesta è s

Palermo : M5S a ministro Sud - ‘a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco’ (2) : (Adnkronos) – I progetti dell’asilo e della piazza sono stati donati al Comune dal Centro di accoglienza Padre Nostro, fondato proprio da Don Puglisi. “Bisogna continuare con il complesso percorso di rilancio di Brancaccio – affermano i parlamentari – Il finanziamento per l’asilo è stato un primo passo fondamentale, dobbiamo dimostrare che lo Stato vuole essere presente al fianco di quei cittadini che ...

Palermo : M5S a ministro Sud - ‘a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco’ : Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Il M5S ha depositato oggi in parlamento un’interpellanza al ministro per il Sud per chiedere di finanziare la realizzazione della nuova piazza intitolata al Beato Pino Puglisi e a Papa Francesco che dovrebbe sorgere nel quartiere Brancaccio di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal deputato Adriano Varrica e sottoscritta dai parlamentari Aldo Penna, Valentina D’Orso e Roberta Alaimo. ...

Papa Francesco e Ratzinger - Pierluigi Consorti : "Serve un chiarimento canonico" : La storia dei due Papi va chiarita. "Il tema necessita di un chiarimento linguistico. Il Pontefice è uno ed è quello in carica, Francesco", spiega il professor Pierluigi Consorti, ordinario di Diritto canonico all'Università di Pisa e presidente dei canonisti degli atenei italiani, in una intervista

Avete mai visto il papà di Francesco Totti? Ecco chi è Enzo [FOTO] : Una carriera davvero lunga e piena di successi quella di Francesco Totti, considerato uno dei giocatori italiani più forti di sempre. Di lui conosciamo davvero tutto, ma non sono in molti ad aver visto il suo papà, Enzo, il suocero di Ilary Blasi. Ecco chi è Enzo, il papà di Francesco Totti [FOTO] Il signor Enzo è il papà di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma e quindi il suocero di Ilary Blasi. Di lui si sa davvero pochissimo, solo in ...

Papa Francesco - decisione storica : una donna in un ruolo dirigenziale alla Segreteria di Stato : Una donna in un ruolo dirigenziale nella Segreteria di Stato in Vaticano: Papa Francesco la dottoressa Francesca Di Giovanni sottosegretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati. Lo riferisce il Bollettino della Sala Stampa vaticana: “Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa – ha commentato Di Giovanni a Vatican News – al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei ...

Vittorio Feltri su Ratzinger e Papa Francesco : "È meglio avere due Papi e un prete non sposato" : Pubblichiamo l'editoriale di Feltri andato in stampa prima della richiesta ufficiale dell'entourage del Papa Emerito Benedetto XVI di ritirare la firma dal libro scritto insieme al cardinale Robert Sarah. Forse è meglio avere due Papi che uno solo. Dove sbaglia uno di essi interviene l' altro e gli

Papa Francesco - il cardinale tedesco Ludwig Müller : "Sul celibato ha ragione Ratzinger - qui cade tutto" : Stenta a placarsi la polemica all'interno del mondo ecclesiastico dopo il nuovo libro del Papa emerito, Joseph Ratzinger, sull'indispensabilità del celibato per i sacerdoti. Il Corriere della Sera ha chiesto al cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, teologo e curatore dello scritto del Papa emerit

Papa Ratzinger - l'arcivescovo Marchetto : "Va demitizzato - è un vescovo come tanti. Ora decide Papa Francesco" : Il Papa Emerito "va demitizzato". A picconare Papa Ratzinger non è un commentatore "esterno" al Vaticano, ma uno più prestigiosi esponenti della Curia romana, l'arcivescovo vicentino Agostino Marchetto. Intervistato da Repubblica, il segretario dei Migranti e Itineranti molto apprezzato da Papa Fran