Pedofilia, iniziato il processo all’ex parroco accusato di aver molestato 80 bambini (Di martedì 14 gennaio 2020) Sembra che la Chiesa non riesca a sconfiggere il mostro della Pedofilia che continua, ciclicamente, a macchiarne le vesti: questa volta a rispondere saranno l’ala francese e Padre Bernard Preynat, l’ex parroco di 74 anni di Sainte-Foy-Ies-Lyon accusato di aver molestato sessualmente decine di scout minorenni tra gli anni settanta e novanta. Si parla di almeno un’ottantina di bambini e adolescenti. Pedofilia, prete accusato di abusi sessuali su ottanta minori “Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini. Per me, erano dei gesti di tenerezza“, ha dichiarato Padre Bernard Preynat secondo le note riportate su Twitter dalla giornalista di France 24 Alexandra Renard. “Gesti di tenerezza” che ora potrebbero costargli fino a 10 anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con oltre ottanta minori, tra bambini e adolescenti. “Anni dopo i ... Leggi la notizia su urbanpost

