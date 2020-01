DOOM e DOOM II Update: Add-on, Quick Save, 60 FPS e altro ancora disponibile da oggi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Add-on curati, support per 60 FPS, funzionalità Quick Save e molto altro disponibile ora su tutte le piattaforme nell’ultimo aggiornamento della nostra re-release di DOOM (1993) e DOOM II. I giocatori possono ora scaricare e giocare una curata lista di megaWADS che include anche SIGIL, sviluppato da John Romero. Supporto Add-On – Gli Add-on possono essere scaricati gratuitamente dal menu principale sia per DOOM (1993), sia per DOOM II. Li lanceremo con un’iniziale serie di Add-on, ma ci interfacceremo subito con i giocatori per suggerimenti sui migliori WADs da includere in futuro.Supporto per 60 FPS – Per la prima volta DOOM (1993) e DOOM II hanno il supporto nativo ai 60 FPS su tutte le piattaforme, un incremento rispetto agli originari 35 FPS.Quick Save – Quando metti ... Leggi la notizia su gamerbrain

