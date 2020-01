Torino, Izzo: «Coppa Italia competizione importante, ci giochiamo tutto» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Izzo, difensore del Torino con un passato al Genoa, prima della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Armando Izzo non figura fra i titolari di Torino-Genoa nel duello per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia, ma è ben conscio dell’importanza della sfida. Ecco le parole dell’ex della sfida ai microfoni Rai. «L’abbiamo preparata molto bene. La Coppa Italia è una competizione importante, stasera ci giochiamo tutto, è una partita secca», ha dichiarato Izzo poco prima del fischio d’inizio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

