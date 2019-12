Salvini a cena con la fidanzata | vino e baci appassionati FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La coppia è bollente, un po’ di, qualche birra, caffè e ammazza caffè (ovviamente!) e i due piccioncini, Matteoe Francesca Verdini non resistono più. Fanno scalpore in un ristorante di Bari e richiamano l’attenzione delle telecamere. Innamoratissimi Tra giochi, sguardi e, i due si trattengono a stento. Che l’alcool sia un potentissimo afrodisiaco è risaputo e, d’altra parte, ladell’ex ministro è molto giovane e passionale! LeLa coppia è stata paparazzata a Bari, doveha tenuto un incontro alla Fiera del Levante. In questa occasione ha invocato un “comitato di sicurezza nazionale” tra le forze di maggioranza ed opposizione per lanciare le Regionali in Puglia. Dopo l’evento il gentleman ha portato la sua dolcein un ristorante dove i due si sono concessi unaromantica. Saranno ...

