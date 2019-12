Ilary Blasi | multata per il parcheggio selvaggio FOTO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non è la prima volta che fa questo errore automobilistico. È successo qualche anno fa. Ma lei, forse perché è distratta, forse perché ostinata, forse perché è ricca, continua a farlo., moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’ha fatta un’altra volta grossa in auto. I paparazzi l’hanno infatti beccata lasciare la sua auto in un punto del centro di Roma dove non poteva proprio sostare. Nonostante la conduttrice Mediaset fosse in giro con una citycar è riuscita ugualmente a creare problemi alla circolazione, ma non è tutto. In compagnia di un’amica,si stava godendo un pomeriggio in giro per i negozi della Capitale vestita comodissima in tuta. Tuttavia, è solo quando è tornata alla sua auto che ha avuto la brutta sorpresa. A quanto pare, non si sarebbe accorta della segnaletica stradale e, al suo arrivo, ha trovato i vigili intenti a farle la multa. Come se ...

zazoomnews : Ilary Blasi torna sull’assenza alla puntata ricordo per Nadia Toffa - #Ilary #Blasi #torna #sull’assenza… - zazoomnews : Ilary Blasi torna sull’assenza alla puntata ricordo per Nadia Toffa - #Ilary #Blasi #torna #sull’assenza - zazoomblog : Ilary Blasi torna sull’assenza alla puntata ricordo per Nadia Toffa - #Ilary #Blasi #torna #sull’assenza -